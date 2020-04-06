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86 yaşında koronayı yendi, beyin kanaması geçirdi

86 yaşında koronayı yendi, beyin kanaması geçirdi
86 yaşında koronayı yendi, beyin kanaması geçirdi

Sakarya’da yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık, korona virüsünü yenmesi sonrası beyin kanaması geçirdi.

Hastanede tedavi altına alınan Işık'a, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce şifalar diledi.

Sakarya'da yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık, umreden gelen oğlu ve gelininden korona virüsünü kaptı. Kalp ve tansiyon hastalığı olan Işık, öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan testi pozitif çıkan Işık, yapılan tedavi sonrası virüsü yenerek taburcu edildi. Evine giden Rasmiye Işık, beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce sosyal medya hesabından Işık'a şifalar diledi. Yüce paylaştığı mesajda, "Eski topraklar, ulu çınarlar, ellerinizden öpüyorum. Pek çok kronik rahatsızlığına rağmen korona virüsünü yenerek hepimize umut olan 86 yaşındaki hemşehrimiz Resmiye teyzem beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış. Kendisine acil şifalar dilerim" diye yazdı.

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