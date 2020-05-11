86 yaşındaki Azime Nine'nin bayrak aşkı

65 yaş üstünün sınırlı sokağa çıkma saatlerinde 86 yaşındaki Azime Bulut'u evinde ziyaret eden Başkan Doğan, Anneler Günü'nü kutlayarak, çiçek takdim etti.



Azime Bulut'un evinin önünde bulunan direkte asılı Türk bayrağını yenisi ile değiştiren başkan Doğan, Akbulut'a ayrı bir bayrak daha hediye etti.



Anneler Günü hediyesi çiçek yanında bayrak hediyesinin kendisi için daha önemli odluğunu belirten Azime Akbulut, ” Hepimiz bu bayrağın altında yaşıyoruz. Bayrağımı değiştirdiniz. Allah hepinizden razı olsun.Devletimiz bunun altında yaşıyor, eski evlerimizle bu bayrağın altında yaşıyoruz”dedi.



Yunus Daşdemir