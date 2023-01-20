87 yaşındaki Emir ninenin tüm mal varlığına kullanmadığı su borcu yüzünden haciz geldi

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın İncirliova ilçesinde ikamet eden ve Sınırteke köyünde arazileri bulunan 87 yaşındaki Emir İçel, 80 yaşından sonra yaşlılığa bağlı bir takım sağlık sorunları nedeniyle arazilerini işleyemez hale gelince tarlalarını icara vermeye başladı. 2019 yılından sonra iyice düşkünleşip yatağa bağlı yaşamaya başlayan yaşlı kadın, kendi başına hayatını idame ettiremez hale gelince Aydın'da ikamet eden oğlunun yanına yerleşti. Bu süreçte köydeki evine de gidemez hale gelen annesi Emir İçel'in yürüyemediği için yatağa bağlı yaşamaya başladığını belirten emekli öğretmen oğlu Faruk İçel, annesinin imzasını taklit eden bazı kişiler ve buna göz yumduğunu ileri sürdüğü Aydın Ovası Sulama Birliği görevlilerince tüm mal varlıklarına haciz konulduğunu belirtti.

Annesinin 80 yaşından sonra tarımsal faaliyet sürdürecek durumu kalmadığı için arazilerini de köyden birinin icarla ekip biçtiğini belirten Faruk İçel, “Annem yürüyemediği gibi alzheimer rahatsızlığı başladı. 2017 yılında İncirliova Ziraat Odası marifeti ile yapılan anlaşmalarla 5 yıllığına köyümüzden birine arazilerini icara vermiş. Yapılan her şey resmi. Ancak annemden arazilerini icarlayan kişi arazilerde tarımsal sulamada kullandığı suyun parasını ödemediği gibi sahte imza ile annem adına beyanda bulunmuş. Bu durumu maalesef Aydın Ovası Sulama Birliği'ndeki görevliler de biliyor. Şimdi net rakamı bilmemekle birlikte 40-50 bin TL civarında su borcu ile karşı karşıyayız” dedi.

“Tüm mal varlığımıza haciz konulmuş”

Olayı öğrenir öğrenmez hemen süresi içinde Aydın Ovası Sulama Birliği'ne gidip duruma itiraz ettiğini ve tüm belgeleri sunmasına rağmen haksız yere tüm mal varlıklarına haciz konulduğunu belirten Faruk İçel, “Başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez. Anneme ait arazilerin C.Ş. isimli kişi tarafından 2017 yılından itibaren 5 yıllığına icarlandığına dair İncirliova Ziraat Odası'nın resmi yazısını Aydın Ovası Sulama Birliği'ne ibraz ettik. Ve Sulama Birliği'ne verilen beyanın da sahte olduğunu annemin kimliğinde yer alan ıslak imzası ile sunup beyan ettik. Bunun yanında Annemin yaşlı ve yatalak olduğu için Aydın Ovası Sulama Birliği'ne gidebilmesinin mümkün olmadığını Sulama Birliği görevlileri de biliyor. Buna rağmen bu suyun ücretini sizden tahsil edeceğiz deyip, arazilerimize haciz koydurmuşlar. Bir yandan yatalak annemin bakımı ile uğraşıp diğer yandan da usulsüz ve haksız yere elimizden alınmak istenen mal varlığımızı ve hakkımızı korumaya çalışıyoruz” diyerek tüm yetkililerden yardım istedi.

Faruk İçel, kendileri gibi başkalarının da mağdur olmaması için yaşlı veya memur olduğunu için işleyemediği arazilerini icara veren arazi sahiplerinin uyanık ve dikkatli olmasını istedi. Aydın Ovası Sulama Birliği yönetimi, olayla ilgili kimseye bilgi vermek zorunda olmadıklarını gerek görürlerse açıklama yapacaklarını belirttiler.

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