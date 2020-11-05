88 yaşında tahtadan yaptığı kaşıkları satarak ailesini geçindiriyor

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ikamet eden 88 yaşındaki ahşap ustası Mehmet Altınkaya, tahtadan yaptığı kaşıkları ilçede kurulan pazarda satarak ailesini geçindiriyor. Altınkaya'nın tahtadan yaptığı kaşık, oklava gibi ürünlerin büyük ilgi görüyor. Ahşaptan kaşık, oklava, baston, yemek kepçeleri, yemek sofrası ve süs eşyaları ürettiğini söyleyen Mehmet Alkıntaya, geleneksel el sanatlarının kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sunduğunu ifade ederek, yaklaşık 60 yıldır ahşapla iç içe olduğunu, el sanatı yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Ahşap ile ürün üretmediği zaman huzursuz olduğunu söyleyen Mehmet Altınkaya, "Gündüz ormanlık alana gidiyorum, işime yarayacak ağaçlardan evime getirip gece yatmadan önce mutlaka ahşaptan bir şeyler yapıp öyle uyuyorum. Ahşap ustası babamdan gördüklerimi uyguluyorum. Yaklaşık 60 yıldır ağaçlara şekil vermeye devam ediyorum. Kendi evimde aletlerle çalışıyorum. Ahşaptan her türlü eşya yapabiliyorum. Ürettiğim eşyaları ilçe pazarında satıyorum. Ahşap eşyaları 5- 10 -50 lira arasında satarak kazandığım parayla aile bütçesine katkı sağlıyorum" dedi.

Müşteri aramadığını, müşterinin kendisini bulduğunu belirten Altınkaya, baba mesleğini yapmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Emre Yılmaz