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88'lik pazarcı, gençlere taş çıkartıyor

88'lik pazarcı, gençlere taş çıkartıyor
88'lik pazarcı, gençlere taş çıkartıyor

Ordu’da yaşayan 88 yaşındaki Hacı Tahsin Doğru, ilerlemiş yaşına rağmen kendi ürettiği organik ürünlerin satışını yaparak geçimini sağlıyor. Aynı zamanda emekli olan ve ‘Cevizci Dede’ olarak tanınan Doğru, çalışmaları için gençlere de tavsiyelerde bulunuyor.

88’lik pazarcı, gençlere taş çıkartıyor - Tıkla İzle

Ordulu Hacı Tahsin Doğru, yaklaşık 4 yıl önce can sıkıntısı nedeniyle kendi ürettiği organik ürünlerin satışını yapmaya başladı. Taleplerin iyi olması üzerine ürün çeşidini arttıran Doğru, haftada 3 gün açtığı tezgahında ceviz, fındık, bal, tereyağı ve elma gibi ürünlerin satışını yaparken, taleplerin ise güzel olduğunu söylüyor. İlerlemiş yaşına rağmen kronik rahatsızlığı da bulunmayan Doğru, gençlere de çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyor, imkanlar dahilinde çalışmaya devam edeceğini belirtiyor.

“Çok çalıştım, halen de çalışmadan duramıyorum”
SGK'dan emekli olan Hacı Tahsin Doğru, “Burada ceviz, fındık, bal, elma gibi ürünler satıyorum, talep de var. Organik olduğu için insanlar talep gösteriyor. Ünye'deki bahçemde yetiştiriyorum. Çalışmak insanlar için faydalı. Gençler boş durmasınlar çalışmaya devam etsinler. Ben çok çalıştım, halen da devam ediyorum. Burada temiz olduğu için komşularımız da memnun, sabah saat 08.00 gibi açıyorum, akşam ezanı okunduğunda kapatıyorum” dedi.

Selim Kuşcu

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