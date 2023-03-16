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89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yıkıldı

89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yıkıldı
89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yıkıldı

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nde 89 kişi hayatını kaybetmişti. Dört bloktan oluşan yapının tamamı bugün bir dokunuşla yıkıldı.

89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yıkıldı - Tıkla İzle

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Galeria İş Merkezi yıkıldı ve enkazı altından 89 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Ağır hasar gören yapı dört bloktan oluşurken, 3 bloku tamamen yıkımı yapılmıştı. Galeria'nın kalan tek blokunun yıkılması için çalışmalar devam ederken, enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyordu. İş merkezinin dördüncü bloku ise 2-3 noktada kolonların kesilmesiyle tek dokunuşta çöktü. Yapının çökmesi esnasında fırlayan taş ve demir parçaları bitişiğindeki iş merkezinin camlarının kırılmasına neden oldu.

Öte yandan, 89 kişinin yaşamını yitirdiği Diyar Galeria İş Merkezi ve bloklarına ait soruşturma çerçevesinde “yapım kusurları ve kolon kesme” iddialarına ilişkin aralarında müteahhitlerin ve işletmecilerin de bulunduğu 11 zanlı “olası kastla öldürmek” suçundan tutuklandı, 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Rıdvan Kılıç - Murat Başal - Muhammet Hüseyin İçli

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