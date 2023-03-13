89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi'nin enkazından demir yığınları çıkartılıyor

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Galeria İş Merkezi yıkıldı ve enkazı altından 89 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Ağır hasar gören yapı dört bloktan oluşurken, 3 bloku tamamen yıkıldı. Galeria'nın kalan tek blokunun yıkılması için çalışmalar devam ederken, enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Enkazdan çıkartılan demir yığınları kamyonlara yüklenerek alandan kaldırılıyor.

Rıdvan Kılıç - Muhammet Hüseyin İçli

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.