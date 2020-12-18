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89 yaşındaki felçli adam evinde çıkan yangında öldü

89 yaşındaki felçli adam evinde çıkan yangında öldü
89 yaşındaki felçli adam evinde çıkan yangında öldü

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında, felçli olduğu öğrenilen 89 yaşındaki Ali Osman Kalaycı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Temrek Mahallesinde yaşayan Ali Osman Kalaycı'nın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale ederek yaklaşık 1 saatte söndürdü. Adeta küle dönen evde Ali Osman Kalayıcı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Felçli olduğu öğrenilen Kalaycı'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Morguna gönderilirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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