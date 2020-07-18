9 ay oturuyorlar, yazın siparişlere yetişemiyorlar

Korona virüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla mangal, semaver gibi piknik çeşitlerine vatandaşların rağbet gösterdiğini belirten mangal ve ızgara satıcısı Kadir Göz, yaz mevsimiyle birlikte piknik sezonunun açıldığını ve piknikçilerin mangala olan ilgilerinin artığını söyledi. Siirt'te bakırcılar çarşısında mangal ve ızgara gibi birçok ürünün satışını yapan kadir Göz, "10 yıldır bu mesleği yapıyorum. 9 ay oturuyoruz. 3 ay burada çalışıyoruz. 30 liradan başlıyor mangallarımız 100 liraya kadar var. Yazın başlamasıyla vatandaşlar mangala çok fazla rağbet gösterdi. Bu 3 ayda çok fazla mangal satışımız oluyor" dedi.

Selami Deniz