İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

9 ay oturuyorlar, yazın siparişlere yetişemiyorlar

9 ay oturuyorlar, yazın siparişlere yetişemiyorlar
9 ay oturuyorlar, yazın siparişlere yetişemiyorlar

Siirt’te piknik sezonunun açılması ile birlikte mangal, ızgara ve semaver satışı yapan iş yerleri siparişlere yetişemez duruma geldi. Yılın 9 ayı oturan ustalar, yaz ayları ile birlikte biran olsun boş durmuyor.

9 ay oturuyorlar, yazın siparişlere yetişemiyorlar - Tıkla İzle

Korona virüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla mangal, semaver gibi piknik çeşitlerine vatandaşların rağbet gösterdiğini belirten mangal ve ızgara satıcısı Kadir Göz, yaz mevsimiyle birlikte piknik sezonunun açıldığını ve piknikçilerin mangala olan ilgilerinin artığını söyledi. Siirt'te bakırcılar çarşısında mangal ve ızgara gibi birçok ürünün satışını yapan kadir Göz, "10 yıldır bu mesleği yapıyorum. 9 ay oturuyoruz. 3 ay burada çalışıyoruz. 30 liradan başlıyor mangallarımız 100 liraya kadar var. Yazın başlamasıyla vatandaşlar mangala çok fazla rağbet gösterdi. Bu 3 ayda çok fazla mangal satışımız oluyor" dedi.

Selami Deniz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.