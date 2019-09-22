İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

9 ayda 270 bin kaçak yakalandı

9 ayda 270 bin kaçak yakalandı
9 ayda 270 bin kaçak yakalandı

Ülkelerindeki iç karışıklık, savaş ve ekonomik nedenlerden dolayı yasa dışı yollarla Türkiye’den Avrupa ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmen sayısında ciddi oranda artış oldu. İstatistiklere göre, 2018 yılında 268 bin 3 olan sayı, yılın ilk 9 ayında, 269 bin 59’a çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye'yi düzensiz göçmenlerin geçiş güzergâhı hâline getirmemek için koordineli bir şekilde çalışıyor. Yakalanan düzensiz göçmenlere ilişkin Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında “sınır dışı etme kararı”, “terke davet”, “idari gözetim kararı”, “kendisine tanınan sürede çıkmazsa idari gözetim kararı” ve “geri gönderme merkezi” işlemleri uygulanıyor.

AFGANLAR İLK SIRADA
Türkiye'yi transit geçiş ve hedef ülke olarak kullanmak isteyenlerin başında Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklular geliyor. Buna göre, yakalanan 117 bin 437 kişi Afganistan, 43 bin 204 kişi Pakistan, 29 bin 796 kişi Suriye, 8 bin 404 kişi Irak, 8 bin 168 kişi Filistin ve 5 bin 491 kişi de İran uyruklu.
Kolluk birimleri tarafından 2010 yılından itibaren 31 bin 540 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Bu rakam 2015'te 4 bin 471, 2016'da 3 bin 314 olurken, 2017'de 4 bin 641'e ulaştı. 2018'de 6 bin 278 göçmen kaçakçısı yakalanırken, yılın ilk 9 ayında bu rakam 5 bin 374'e geriledi. Düzensiz göçmenlerin en çok bulunduğu iller arasında İstanbul, Ankara, Erzincan, Sivas, Kocaeli, Erzurum, Çanakkale, Edirne, İzmir, Aydın ve Muğla başı çekti. Söz konusu illerde düzensiz göçmen rakamının, bin ve üzeri olduğu belirtildi.

Türkiye Gazetesi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.