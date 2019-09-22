9 ayda 270 bin kaçak yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye'yi düzensiz göçmenlerin geçiş güzergâhı hâline getirmemek için koordineli bir şekilde çalışıyor. Yakalanan düzensiz göçmenlere ilişkin Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında “sınır dışı etme kararı”, “terke davet”, “idari gözetim kararı”, “kendisine tanınan sürede çıkmazsa idari gözetim kararı” ve “geri gönderme merkezi” işlemleri uygulanıyor.

AFGANLAR İLK SIRADA

Türkiye'yi transit geçiş ve hedef ülke olarak kullanmak isteyenlerin başında Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklular geliyor. Buna göre, yakalanan 117 bin 437 kişi Afganistan, 43 bin 204 kişi Pakistan, 29 bin 796 kişi Suriye, 8 bin 404 kişi Irak, 8 bin 168 kişi Filistin ve 5 bin 491 kişi de İran uyruklu.

Kolluk birimleri tarafından 2010 yılından itibaren 31 bin 540 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Bu rakam 2015'te 4 bin 471, 2016'da 3 bin 314 olurken, 2017'de 4 bin 641'e ulaştı. 2018'de 6 bin 278 göçmen kaçakçısı yakalanırken, yılın ilk 9 ayında bu rakam 5 bin 374'e geriledi. Düzensiz göçmenlerin en çok bulunduğu iller arasında İstanbul, Ankara, Erzincan, Sivas, Kocaeli, Erzurum, Çanakkale, Edirne, İzmir, Aydın ve Muğla başı çekti. Söz konusu illerde düzensiz göçmen rakamının, bin ve üzeri olduğu belirtildi.

Türkiye Gazetesi