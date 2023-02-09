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9 aylık hamile kadın 70 saatin ardından sağ kurtarıldı

9 aylık hamile kadın 70 saatin ardından sağ kurtarıldı
9 aylık hamile kadın 70 saatin ardından sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu sağ kurtarıldı.

9 aylık hamile kadın 70 saatin ardından sağ kurtarıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş kent merkezi Dumlupınar Mahallesi Minyas apartmanı depremin ardından çöktü. Enkaz altında kalan yabancı uyruklu Hene Hammeco isimli 35 yaşındaki 9 aylık olduğu öğrenilen hamile kadın enkaz altında kaldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu hamile kadın enkaz altından 70 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Kadının çıkarılması ile 14 yaşındaki oğlu Muhammed ve arama kurtarma ekipleri büyük bir sevinç yaşadı. Hastaneye kaldırılan hamile kadın ve karnındaki bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Onur Erden - Mert Taha Varol
 

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