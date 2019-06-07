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9 Çocuk babasından 6 gündür haber alınamıyor

9 Çocuk babasından 6 gündür haber alınamıyor
9 Çocuk babasından 6 gündür haber alınamıyor

İstanbul’da eşiyle tartışan ve evden ayrılarak memleketi Adıyaman’a gelen 9 çocuk babası Osman Doğan’dan 6 günden beri haber alınamıyor.

İstanbul Sultangazi'de eşi ile tartışan 9 çocuk babası Osman Doğan (59) evden ayrıldı. Geçtiğimiz hafta sonu evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen Osman Doğan'ın ailesi durumu polise bildirdi. Hem polis hem de aile fertleri kayıp şahsı aramaya başladı. 

Osman Doğan'ın İstanbul'dan memleketi Adıyaman'ın Kahta İlçesine geldiği tespit edildi. Ancak Kahta İlçesinde ki evinde 1 gün kalan Osman Doğan'ın mahalle bakkalına İstanbul'a döneceğini söyleyerek ilçeden ayrıldığı öğrenildi. 

Osman Doğan'ın kardeşi Murat Doğan, ağabeyinin 2 Haziran tarihinden beri kayıp olduğunu belirterek, “Ağabeyim İstanbul'dan Kahta ilçesine geliyor. Daha sonra İstanbul'a geri döneceğim diyerek burada ki evinden ayrılıyor. Ancak İstanbul'a gitmiyor. Otogardaki kameralardan Siverek tarafına giden minibüslere bindiğini tespit ettik. Nissibi Köprüsünün orada minibüsten iniyor. Daha sonra başka bir minibüse binip Kahta'ya doğru geliyor. Ancak Kahta'ya gelmiyor. Ondan sonra izini kaybettik. Polis konuyu araştırıyor. Bizde ayrıca bulmak için uğraş veriyoruz. Görenler insaniyet namına 0549 300 83 84 nolu telefona bilgi versin” diye konuştu.  

Ahmet Arslantaş
 

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