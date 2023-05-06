9. Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky yarışları başladı

Kemer Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 9'ncusu düzenlenen Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky Yarışları'na 300'ü yabancı olmak üzere yaklaşık 750 sporcu katılıyor. Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, Rusya, Litvanya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Letonya, İtalya, Yunanistan, Azerbaycan ve İran'dan yarışlara katılacak sporcular, zorlu parkurlarda dereceye girebilmek için ter döküyor.

9. Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky Yarışları; Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'ndan startı verilen 65 kilometrelik Berg Sky Race, Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkinden saat 07.00'da 27 kilometrelik Run to Sky ve Mustafa Ertuğrul Aker Parkı içinden saat 09.00'da startı verilen 12 kilometrelik KemerRun etaplarıyla başladı. KemerRun etabının startını Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu verdi.

12 ve 65 kilometrelik yarışlarda Kemer'in içerisini kaplayan parkuru koşan sporcular, yine Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda yarışı tamamlayacak. 27 kilometrelik parkurda ise sporcular 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkabilmek için mücadele ediyor.

"Organizasyonların içinde yer almaya devam edeceğiz"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yarışlar öncesinde yaptığı konuşmasında, bu yıl 9'ncusu düzenlenen yarışlara katılan sporcuları Türkiye'nin en önemli spor destinasyonları arasında yer alan Kemer'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Her türlü hava koşullarında bile mücadele edebilen tüm sporculara başarılar dilediğini ifade eden Belediye Başkanı Topaloğlu, Kemer Belediyesi olarak turizme katkı sağlayan tüm organizasyonların içinde yer alamaya devam edeceklerini aktardı. Bugün tamamlanacak olan yarışlarda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek.

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