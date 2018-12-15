9 gündür aranan adamın cesedi bulundu

Kumluca'nın Mavikent Mahallesi'nde 6 Aralık Perşembe günü otomobiliyle ortadan kaybolan 30 yaşındaki İsa İley'den haber alamayan ailesi jandarmaya haber verdi. Denizli Tavas ilçesi nüfusuna kayıtlı olan İley'i bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışma başlatıldı.

İsa İley bugün Elmalı Illa Mahallesi yakınlarındaki boş arazide Jandarma ekipleri tarafından ölü olarak bulundu. İsa İley'in Perşembe akşamı kendi evinde yemek yediği arkadaşı F.Ö ve eşi Ç.Ö ile geç saatlerde İsa İley'in 20 KA 412 plakalı otomobili ile evden ayrıldıkları öğrenildi. Aradan geçen zaman içinde kendisinden haber alınamayan İsa İley'in ailesi kayıp başvurusu yaptı. Otomobil Denizli de jantları ve plakası sökülmüş olarak bulunurken bugün de İsa İley'in cesedine Elmalı ilçesi İlla mahallesinde boş bir arazide bulundu. İley'in cesedi, olay yerindeki ilk incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin netleşmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili olarak F.Ö. ve Ç.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor..