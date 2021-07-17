9 günlük bayram tatilinin ilk gününde TEM'de yoğunluk

Bayram tatilcilerinin TEM Otoyolu'nda oluşturduğu yoğunluk sürüyor. 9 günlük Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, dün mesai saatinin sonlanması ve tatilin başlaması ile birlikte yola çıkmaya başladı.

İstanbul ve çevre illerden yola çıkan vatandaşlar,TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sabah saatleri itibari ile yoğunluk oluşturmaya başladı. TEM otoyolu Ankara istikametinde, Körfez, Derince ve İzmit geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

Gültepe ve Korutepe Tünelleri'nde ise yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi sebebi ile trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. D100 Karayolu İzmit geçişinde ise şehir trafiğinin de eklenmesi ile yoğunluk oluşmaya başladı.

TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Murat Kanber - Mustafa Taşören

