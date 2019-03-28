9 günlük kocasını öldürmüştü! Cezası belli oldu…

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Semra Ö. (21), maktul Yunus Çolak'ın babası ve avukatlar katıldı. Mahkemede savunma yapan sanık Semra Ö., pişman olduğunu ve niyetinin öldürmek olmadığını ifade etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Semra Ö.'ye 'öldürmeye sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis ile cezalandırdı.

Olay

Olay, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesinde bir ikamette gerçekleşti. Henüz 9 günlük evli olan Semra Ö. ve Yunus Ç., 4 Eylül 2018 günü evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Semra Ö. bulaşıklıkta bulunan bıçağı alarak “ya kendimi, ya da seni bıçaklarım” dedi. Kocasının üşütme giden Semra Ö., elinde bulunan bıçağı Yunus Çolak'ın kalbine şapladı. Hastaneye kaldırılan Yakup Çolak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, gözaltına alınan Semra Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burak Tekin