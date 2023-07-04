9 günlük tatilde Afyonkarahisar'dan 1 milyon 300 bine yakın araç geçiş yaptı

Türkiye'nin kavşak konumun kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar'da her bayram olduğu gibi bu bayramda araç yoğunluğu yaşandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Uşak, Denizli, Konya, Isparta, Kütahya, Eskişehir ve Antalya'nın yol ayrımı olan Afyonkarahisar'dan 9 günlük bayram tatilli boyunca emniyet verilerine göre, yaklaşık 1 milyon 300 bine yakın araç geçiş yaptı. Araçların büyük çoğunluğunun ise Antalya başta olmak üzere Muğla ve benzeri kıyı kentlerine gittikleri aktarıldı.

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