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9 ilde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

9 ilde çıkan yangınlar kontrol altına alındı
9 ilde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 9 ilde çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana, Bursa, Amasya, Kahramanmaraş, Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Mersin ve Muğla'da çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü Yangınla Mücadele Ekiplerince 8 Eylül 2019 tarihinde 9 ilde çıkan yangınlara ortalama 12 dakikada ilk müdahale gerçekleştirilerek yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır. Adana, Bursa, Amasya, Kahramanmaraş, Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Mersin ve Muğla'da (08.09.2019 Pazar) çıkan yangınlara kısa sürede ilk müdahaleler gerçekleştirilmiş olup, bütün yangınlar tamamen söndürülmüştür.” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:
“Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü Yangınla Mücadele Ekiplerinin yangın yerlerinde soğutma çalışmaları devam ederken, mevsim koşulları ve rüzgar gibi etkenler de göz önünde bulundurularak, 7/24 esasına göre Ormanlar ekiplerimizce gözetim altında tutulmaktadır.”  

Cevdet Fırat Aydoğmuş 

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