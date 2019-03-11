9 ilden 10 okulun İstiklal Marşı paylaşımı tıklanma rekoru kırıyor



9 ildeki 10 okulun öğretmenlerinin hazırladığı ve 15 gün süren ''Tek bir yürekle İstiklal Marşı okuma projesi" kapsamında 10 okulun öğrencileri, ay yıldızlı kıyafetlerle İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra sosyal medyada paylaşılan video büyük beğeni toplayarak, kullanıcılar tarafından da paylaşıldı.

Sosyal medyayı toplum yararına kullanan 10 okul öğretmeni yaptıkları ortak açıklamada, ''Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyen vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un sözlerindeki manayı her daim hatırlamayı ve hatırlatmayı borç biliriz. İstiklal Marşımızın özü milli birlik, beraberlik, kardeşlik ve manevi değerlerimizdir. Biz de vatanımızın dört bir yanından bugün de birlik ve beraberliğimizi duyurmak için İstiklâl Marşımızı, adımlarında bilgeliği taşıyan 10 gönüllü toplum öğretmeni olarak ve geleceğimizi büyük bir umutla emanet ettiğimiz çocuklarımızla bin bir türlü gönülden vatan aşkıyla 'tek bir yürekle' okuduk. İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz'' dediler.

Yunus Daşdemir

