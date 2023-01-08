9 kiloluk 'Çiko' zayıflamak için diyete başladı

Elazığ'da yaşayan Türk Tesbih Sanatı Tesbih Sanatçısı Turgut Uğur Duman'ın 'Çiko' adlı British Shorthair cinsi kedisi 9 kilo ağırlığıyla dikkatleri üzerine topluyor. 2 yaşındaki Çiko'un hobisi, yemek yemek ve uzanıp televizyon izlemek. Duman, kendi cinslerinden kat kat daha iri durumda olan kedisinin mamasını yetişemeyince diyet uygulamaya başladı. Şimdiye kadar 700 gram zayıflayan Çiko'nun diyetle arasının iyi olmadığı öğrenildi.

"Diyetle pek arası yok hala yiyeyim diyor"

Çiko'nun kendi yaşıtlarına göre kilosunun fazla olduğu ve bundan dolayı diyet uyguladıklarını dile getiren sahibi Turgut Uğur Duman," Çiko adından bir kedimiz var. Beni her sabah kapıda karşılar. Burada ben çalışırken beni izler, sıkıldığında televizyonda dizileri var onları izler. Yalnız kedimizin şöyle bir sorunu var. Çiko çok fazla yemek yiyor. Kendisi yiyor, geliyor biraz dizi izliyor. Ondan sonra bir daha gidiyor yemeğini yiyor. Geliyor biraz daha dizi izliyor. Eğer o anda kendisini sevdirmek isterse gelir benimle biraz uğraşır severim ondan sonra gider yine yemeğini yer" dedi.

"Maddi yönden de biraz sıkıntı oluyor"

Çiko'nun 2 yaşında olduğunu aktaran Duman, "Kendi yaşıtlarına göre kilosu baya fazla. Yani 6-7 yaşındaki kedilerle hemen hemen aynı kiloda. 9 kilo civarındaydı. Cip taktırmaya gittiğimizde ölçmüştük. Diyet uygulamamızı istediler. Şuanda 8 kilogram 300 grama kadar düşürdük. Niyetimiz 6 buçuk -7 kilo bandına çekmek. Tabi kendisinin de biraz istikrarlı olması ve diyet konusunda bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Mamaya saldırıyor, onu da en yakın zamanda halledeceğiz. Çiko'yu eski günlerdeki gibi hoplayıp, zıplayan bir kedi olmasını istiyoruz. Sadece dediğim gibi yiyeyim, içeyim, yatayım Alparslan'ı izleyeyim, o hafta hangi dizi varsa izler. İyi bir Galatasaray taraftarıdır. Galatasaray maçlarını çok sever. Birlikte Galatasaray maçı izleriz. Ama dediğim gibi bir şekilde zayıflatacağız, inşallah yine eski günlerine geri döndüreceğiz. Normal bir kedinin yemesi gerekenin 3 katını yiyor. Bu bize hem maddi yönden de biraz sıkıntı oluyor o yüzden kendisini de çalıştırıyorum. Yakın zamanda paspas çektireceğim yapacak bir şey yok, oda haneye destek olacak" diye konuştu.

Yakup Sağlam - Hamdin Kılıç

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