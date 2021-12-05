9 kişi kalan Kayserispor fişi ilk yarıda çekti!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Güray'ın şutu kaleyi bulmadı.
11. dakikada savunma arkasına atılan topla ceza sahasında buluşan Thiam, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
17. dakikada Kayserispor'un kazandığı penaltı için topun başına geçen Thiam, sağ köşeden topu filelere gönderdi. 2-0
33. dakikada Mairo, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
45+5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Paul Omo'nun şutunda top Lung'da kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada ceza sahası içinde ayağına gelen pası değerlendiren Bünyamin'in vuruşunda, top kaleci Lung'un kucağında kaldı.
70. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından çektiği sert şut Lung'un müdahalesi ile kornere gitti.
78. dakikada orta sahadan hareketlenen Güray'ın ceza sahası içindeki şutu kaleci Lung'dan sekerek, Houssam'ın ayağına gitti. Houssam'ın sağ çaprazdan vuruşunu Lung çizgiden çıkardı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halil Umut Meler , Mustafa Emre Eyisoy, Candaş Erbil
Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Hosseini, Kemen, Emrah (Ramazan Civelek dk. 46), Mario, Carole, İbrahim (Attamah dk. 87 ?), Thiam, Onur Bulut, Campanharoxx (Uğur Demirok dk. 60)
Yedekler: Bilal, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, Mane, İlhan Parlak, Yasir
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Antalyaspor: Boffin, Bahadır (Milosevic dk. 46), Doğukan (Eren dk. 73), Güray, Paul Omo (Pereira dk. 82 ?), Fedor, Poli (Gökdeniz dk. 60), Riberio, Silva (Houssam dk. 46), Bünyamin, Veysel
Yedekler: Doğukan, Floranus, Nuri, Erkan, Mevlüt
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Goller: Thiam (dk. 11 ve 17 pen.) (Kayserispor)
Kırmızı kart: Koolovetsios (dk. 58) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Ramazan Civelek, Lung (Kayserispor), Doğukan (Antalyaspor)