9 suçtan kaydı var: Eve yürüyerek gitmemek için motosiklet çalmış

Olay, 2 Ocak'ta Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın bahçesine giren 2 şüpheli, bir süre bölgede keşif yaptı. Şüphelilerden biri, park halindeki lüks motosikletin gidon kilidini kırdıktan sonra yanındaki arkadaşıyla birlikte sürükleyerek apartmandan çıktı. Şüpheliler kayıplara karışırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden Ahmet A.'nın polis haber vermesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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