9 ülke 9 şehir 1 festival

Türk dünyası 4. Belgesel Film Festivali İstanbul'da 03 Ekim 2019 tarihinde, “Türk Sinemasında 105. Yıl Film Afişleri” sergisi açılışı ile başlayacak. Festivale, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Makedonya başta olmak üzere; Özerk Türk Cumhuriyetleri; Tataristan, Çuvaşistan, Başkurdistan, Tuva, Gagavuzya, Dağıstan ile akraba toplulukları katılıyor. Yarışmanın ön seçici kurulu proje ortağı 11 üniversite. Önemli belgesellerin değerlendirmeleri neticesinde finalist filmler seçilecek. Akabinde jüriler ilk üçe giren filmleri ve özel ödülleri belirleyecekler.

Gala ve ödül törenlerine Türk dünyasının birçok ülkesinden belgeselcinin katılacağı ödül töreninde geçtiğimiz ay elim bir trafik kazası sonucu vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun adına onur ödülü de verilecek.

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü olmak üzere birçok kurumu tarafından desteklenen ve birçok ülkeden yüzlerce belgeselin yarıştığı festivalde belgeselciler kendi aralarında da işbirliği kurup ortak belgeseller çekebiliyor.

Gösterimler ve Paneller, 03 - 04 Ekim 2019'da İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Salonlarında yapılacak. Festivalin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Dereceye giren filmlerin gösterimleri ise Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Makedonya olmak üzere 9 ülkede gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Politikaları Kurulundan destek

TDGF Genel Başkanı Menderes Demir, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Kahraman ve Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Genel Sekreteri Erdoğan Erdoğdu Cumhurbaşkanlığı Kültür Politikaları Kurulu Başkanvekili Sayın Prof. Dr. İskender Pala'yı İstanbul'da çalışma ofisinde ziyaret etti. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Türk Dünyası Belgesel Film Festivali çalışmalarının ve Türk Dünyası Sinemasının konuşulduğu ziyarette önümüzdeki dönemlerde yapılabilecek kültürel çalışmalar üzerine de istişare yapılarak Genel Başkan Menderes Demir bu güne kadar yapılan çalışmalarla ilgili Başkanvekili Pala'ya ayrıntılı bilgi verdi. Başkanvekili İskender Pala yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ifade ederek kurul olarak çalışmalara destek ve referans olacaklarını açıkladı.

TDGF Heyeti TDB Birliğinde

Genel Başkan Menderes Demir ve Erdoğdu, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali çalışmalarının başından beri destekçisi olan Türk Dünyası Belediyeler Birliğini (TDB) ziyaret ettiler ve Birliğin Genel Sekreteri Fahri Solak ile Türk Dünyasına yönelik etkinlik ve faaliyetler konuşuldu. Önümüzdeki dönemlerde yapılabilecek kültürel çalışmalar üzerine de istişare yapıldı.

