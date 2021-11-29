9 ülkeye çöğür ihracatı.. Bursa fidancılıkta Türkiye lideri

Türkiye'nin çöğür ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan İnegöl, 9 ülkeye fidan ihracatına başladı. Fidan ve çöğür ihracatından toplam 10 milyon dolar döviz girdisi sağlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin her yerine fidan satışı yapan İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi çiftçileri, bu yıl Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Bosna-Hersek, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan olmak üzere 9 ülkeye ihracat yapmaya başladı.

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, “Cerrah mahallemizde yetişmekte olan çöğür ve aşılı fidan hasadımız başlamıştır. Türkiye'nin çöğür üretiminin yüzde 70'ini İnegöl'ümüz oluşturuluyor. 15 milyon adet civarında çöğür üretimi yapıyoruz. Bunun yaklaşık 5 Milyon adeti Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Bosna-Hersek, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan olmak üzere 9 ülkeye ihraç ediliyor. Diğer kalan kısmı ise Türkiye genelinde satışa sunuluyor. Bu sene talebe yetişmek için zorlandık. Keşke biraz daha fazla üretim yapsaydık. Mahallemizin yüzde 90'ı fidan üretimi yaparak geçimini sağlıyor. Toprağımızın verimli olmasından dolayı her çeşit fidan üretimini yapabiliyoruz. İhraç ürünlerinden yaklaşık 10 milyon dolar civarında bir gelir sağlanıyor. Bu şekilde ülkemize katkı sağlıyoruz” dedi.

Salih Bilal Aslan

