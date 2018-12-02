9. Uluslararası Barikat Film Festivali

Festivalde bugün, Mecidiyeköy Cevahir AVM önünden saat 10.00'da toplanılıp, 11.00'de tüm engelli grupları, gönüllü bisikletçiler, siyasiler, kültür ataşelerinin katılımı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçilerek şehitlerimizi anmak üzere şehitliğe karanfiller bırakıldı ve Üsküdar İskele Meydanı'nda son bulacak Sessiz Çığlık Bisiklet Etkinliği gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü saat 15.00‘te Zeytinburnu Merkez Efendi Spor Tesisinde Görme Engelli Milli Futbol Takımı (FUTSAL) maçı düzenlenecek. 4 Aralık Salı günü 16.00 - 18.00 saatleri arasında ise Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde film gösterimi ve ÇİSEM konseri ile festival son bulacak.