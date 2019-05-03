“9. Uluslararası Fotoğraf Günleri” ne yoğun ilgi

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu'nda yapılan 9. Uluslararası Fotoğraf Günleri'nin açılışında, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve misafirler katılım gösterdi.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “ 500'e yakın eser sanatseverlerle buluşacak”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şalıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi etkinlikleri kapsamında, çok farklı fotoğraf çalışmalarının yer aldığı, Kıbrıs'ın tek ve en büyük etkinliği olan 9. Uluslararası Fotoğraf Günleri'nde, 36 kişisel ve karma fotoğraf sergisi yanında 500'e yakın eserin sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, 5 ülkeden 100'e yakın fotoğraf sanatçısı ve akademisyenin yer aldığı bu yıl ki organizasyonda, sergi, slayt gösterileri ve söyleşilerin yanı sıra fotoğraf sanatıyla ilgili akademik bildiriler de sunulacağını aktardı.

Son 7 ay içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi'nde 33 serginin gerçekleştirildiğini ve halihazırda 9 serginin kampüste sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu dile getiren Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesiyle birlikte Üniversitede, “Araba Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi” ile 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

“Bilim, sanat ve inovasyon ile küresel bilgi merkezi olmak yolunda ilerliyoruz”

Kurulduğu günden itibaren küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen üniversitemiz, dünya üniversiteleri ile yarışan, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflemiş bir üniversite olarak akademik ve inovatif çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ : “20 Fakülte, 6 Enstitü, 32 Araştırma ve uygulama merkezi, 104 araştırma ve uygulama laboratuarları, Büyük Kütüphanesi, Süper Bilgisayarı, sayısız Bilimsel Araştırma Projesi, 1200'e ulaşmış uluslararası yayınla, 1'i Nobel ödüllü, 2'si Tübitak bilim ödüllü, 5'i Bilime Yön Veren Türk Biim İnsanları arasında yer alan 1000'in üzerinde akademisyeniyle ortak hedefe doğru kararlı adımlarla ilerlemekteyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı: “Gelişmişliğin en önemli göstergesi, ihracat rakamları, enflasyon oranları ve turizm rakamları yanında kültür ve sanattır”

Kültür sanat etkinliklerinin gündeminin ön sırasında yer alan konu başlıklarından biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yaptığı konuşmasında, sık sık düzenlenen bu tür etkinliklerden dolayı Günsel Ailesi'ni, üniversite yönetimini ve öğretim görevlilerini kutladı.

Sanatsal etkinliklerin düzenlenmesinde emek veren ve alın teri dökenlere en içten sevgilerimi iletiyorum” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kültür ve sanat boyutu geride kalmış kalkınma gerçek anlamda bir kalkına değil. Gelişmişliğin en önemli konularından biri, ihracat rakamları, enflasyon oranları ve turizm rakamları yanında kültür ve sanattır” dedi.

Bu yönde kıvanç duyulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, toplumda kültürel ve sanatsal alanda devinim yaşandığını özellikle fotoğraf alanında ciddi bir gelişim olduğunu söyledi. Üniversitelerin bu konuya olan ilgilerinin artarak sürdürülmesi halinde toplumun diğer kesimini de etkileyeceğini ve bu anlamda iyiye bir gidiş olacağını sözlerine ekledi.

Sergiler 31 Mayıs'a kadar gezilebilecek

Konuşmaların ardından 9. Uluslararası Fotoğraf Günleri'nin açılış kurdelesi kesilerek sergiler gezildi. Organizasyon kapsamında açılan sergiler, 31 Mayıs tarihine kadar 08:00-18:00 saatleri arasında gezilebilecek. 5 ülkeden 100'e yakın fotoğraf sanatçısı ve akademisyenin yer aldığı bu yıl ki organizasyonda, 37 kişisel ve karma fotoğraf sergisi yanında 500'e yakın eser sanatseverlerle buluşacak. Fotoğraf Günleri kapsamında İletişim Fakültesi Turuncu Salonunda yer alacak sergi, atölye, panel ve söyleşiler yanında fotoğraf sanatıyla ilgili akademik bildiriler de sunulacak.

