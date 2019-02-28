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9 yaşındaki çocuktan kuru sıkı silahla soygun girişimi

9 yaşındaki çocuktan kuru sıkı silahla soygun girişimi
9 yaşındaki çocuktan kuru sıkı silahla soygun girişimi

Arjantin’de 9 yaşındaki çocuk kuru sıkı silahla bir kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı.

9 yaşındaki çocuktan kuru sıkı silahla soygun girişimi - Tıkla İzle

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in Moreno şehrinde 9 yaşındaki bir çocuk kuyumcu dükkanı soymaya çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 9 yaşındaki bir çocuğun kuyumcu dükkanına girdiği ardından cebinden kuru sıkı silahını çıkararak dükkan sahibine doğrulttuğu görülüyor. Dükkan sahibi ise silahın kuru sıkı olduğunu anlıyor ve küçük çocuğu dışarı çıkartıyor. Çocuğun 28 yaşındaki annesi silahın sahte olduğunu söylerken, 6 çocuğu yalnız başına büyüttüğünü belirtti.

Polise durumu aktaran kuyumcu, daha önce de tehdit edildiğini belirtti. Polis, çocuğun ceza alamayacak kadar küçük olduğu için olayın arkasında bir yetişkin olup olmadığı araştırılıyor.  

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