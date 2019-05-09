9 Yaşındaki Esma'nın akülü sandalye hayali

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Filyos Beldesinde yaşayan Volkan ve Türkan Aksu çiftinin 9 yaşlarındaki kızları Esma Aksu 6 aylıkken geçirdiği beyin kanaması sonucu sol tarafı felç oldu. Baba Volkan Aksu'nun psikolojik sorunları olmasını nedeniyle 6 yıldır halası tarafından büyütülen Esma, yardımseverlerden destek bekliyor. Bütün sorunları ile yakından ilgilenen ve Esma'yı anne şefkati ile büyüten hala Ferdi Uzun, Esma'nın akülü sandalye için yetkililerden yardım istedi.

Esma'nın 6 aylıkken beyin kanaması sonucu sol tarafının tamamen felç olduğunu ifade eden Esma Aks'nun halası Feride Uzun, “Ben Feride Uzun Esma'nın halasıyım. 9 yılıdır İstanbul Çapa hastanesinde tedavi görüyoruz. Esmanur 6 aylıkken beyin kanaması geçirdi. Sol tarafı tamamen felçli kullanamıyor. Epilepsi hastası özel eğitim merkezinde okula gidiyor. Okula getirip götürmekte çok zorluk çekiyorum. Aralık ayında tekrar kontrolümüz var. Esmaya ben bakıyorum. Esma'nın babası da rahatsız psikolojik sorunları var. Annede babayla ilgileniyor bende Esma'ya bakıyorum. Esmaya ben gönüllü bakıyorum. Bana arkadaşlık ediyor. Esmanur'un dışarı çıkma imkanı pek yok. Sol tarafı felci olduğunu yürümekte zorluk çekiyor. Merdivenleri sırtımda indirip çıkartıyorum. Çoğu yere de sırtımda getiriyorum. Çok zorluk çekiyorum. Herhangi bir yürüteç ya da bir aracımız yok. Akülü sandalye için belediyemize uzun süre önce başvurduk ama herhangi bir sonuç alamadık. Yetkililerden ve iş adamların destek bekliyoruz. Benim daha başka bir isteğim yok şeklinde konuştu.

Sertaç Özdemir - Gülcan Çolak

