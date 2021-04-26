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9 yaşındaki kız çocuğu derede boğuldu

9 yaşındaki kız çocuğu derede boğuldu
9 yaşındaki kız çocuğu derede boğuldu

Adana’da tuvalete giden 9 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu dereye düşerek hayatını kaybetti.

9 yaşındaki kız çocuğu derede boğuldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yalnızca Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Mahammet Kadrah El Hasan çifti 5 çocuğuyla birlikte çadırda yaşamaya başladı. İddiaya göre bugün saat 13.00 sıralarında anne Kadrah El Hasan dere kenarındaki tuvalete giden zihinsel engelli Azize El Hasan'ın (9) gelmediğini fark etti.

Anne El Hasan kızını aramak için dışarı çıktığında onu derenin içinde gördü. Annenin feryadı üzerine olay yerine gelen yakınları kız çocuğunu dereden çıkartıp hemen sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen ekibin müdahale ettiği kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kız çocuğunun ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Baba kızının cenazesine son kez baktı

Kız çocuğunun ambulansta bulunan cansız bedeni araca kondu. Bu sırada baba El Hasan kızının cansız bedenine bakıp gözyaşlarını tutamadı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri ise polis tarafından kapatılırken, kız çocuğundan geriye dere kenarındaki terlikleri kaldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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