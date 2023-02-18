9 yaşındaki Şeyma, kumbarasındaki harçlıklarını depremzedelere bağışladı

Babası ve köy imamı Halil Gökçe ile birlikte İlçe Müftülüğüne gelen 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Şeyma Akgül, içerisinden 400 TL çıkan kumbarasını depremzede çocuklara ulaştırılması için İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol'a teslim etti.

Müftü Sebahattin Akyol, “ İyilik ve takvada yardımlaşın” ayeti kerimesinin en güzel örneğini Şeyma Akgül'ün gerçekleştirdiğini ve bunun tüm insanlar için örnek olacağını belirtti.

Mustafa Akçay

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