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9 yaşındaki Şeyma, kumbarasındaki harçlıklarını depremzedelere bağışladı

9 yaşındaki Şeyma, kumbarasındaki harçlıklarını depremzedelere bağışladı
9 yaşındaki Şeyma, kumbarasındaki harçlıklarını depremzedelere bağışladı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde 3. sınıf öğrencisi Şeyma Akgül (9), kumbarasında biriktirdiği harçlığını depremzedelere bağışladı.

Babası ve köy imamı Halil Gökçe ile birlikte İlçe Müftülüğüne gelen 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Şeyma Akgül, içerisinden 400 TL çıkan kumbarasını depremzede çocuklara ulaştırılması için İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol'a teslim etti.

Müftü Sebahattin Akyol, “ İyilik ve takvada yardımlaşın” ayeti kerimesinin en güzel örneğini Şeyma Akgül'ün gerçekleştirdiğini ve bunun tüm insanlar için örnek olacağını belirtti.

Mustafa Akçay

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