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9 yıldır evlat hasreti çeken babadan oğluna çağrı: 'Evine dön gel'

9 yıldır evlat hasreti çeken babadan oğluna çağrı: 'Evine dön gel'
9 yıldır evlat hasreti çeken babadan oğluna çağrı: 'Evine dön gel'

Çocuklarının terör örgütü PKK’ya katılmak üzere HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin eylemi bin 115’inci gününde kararlılıkla devam ediyor. Oğlunun 9 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten Nurettin Ödümlü, “Oğlum eğer sesimi duyuyorsan evine dön gel" diyerek oğluna seslendi.

9 yıldır evlat hasreti çeken babadan oğluna çağrı: 'Evine dön gel' - Tıkla İzle

PKK terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan çocukların ailelerinin 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önünde başlattığı oturma eylemi, bin 115'inci gününde umutlu bekleyişle sürüyor. 

Oğluna çağrıda bulunan Ödümlü, “Oğlum eğer sesimi duyuyorsan evine dön gel. Boşuna kendini ve bizi yaktın. Dağda bulunan gençlerle birlikte dönün yuvanıza. Devlete teslim olanların hiçbiri ceza almadan ailesinin evine gitti” ifadelerini kullandı.

Muhammet Hüseyin İçli

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