İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

90 bin liralık araç dakikalar içinde yok oldu

90 bin liralık araç dakikalar içinde yok oldu
90 bin liralık araç dakikalar içinde yok oldu

Eskişehir’de ikamet eden emekli polis Gülşen Karaağaç’ın ATV’si 4 dakikada evinin bahçesinden çalındı. Meslek hayatı boyunca benzer birçok olaya şahit olan Karaağaç, polis ekiplerinin aracının bulması için başlattığı çalışmanın sonuçlanmasını bekliyor.

90 bin liralık araç dakikalar içinde yok oldu - Tıkla İzle

Ertuğrulgazi Mahallesi Arzugül Sokak'ta bir sitede oturan emekli polis Gülşen Karaağaç'ın 26 ACP 725 plakalı ve yaklaşık 90 bin liralık ATV aracı, 22 Eylül tarihinde sabah erken saatlerde dakikalar içinde çalındı. Sitenin bahçesine giren iki şahsın kendi araçlarıymış gibi ATV'yi rahatça götürme anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olayının ardından emekli polis, meslektaşlarına ihbarda bulundu.

Bahadır Turgut - Erhan Can

İLGİLİ HABER
Ümraniyede camiden para hırsızlığı kamerada Ümraniye’de camiden para hırsızlığı kamerada
İLGİLİ HABER
Kadın hırsızlar hedef tespiti yaparken güvenlik kamerasına yakalandı Kadın hırsızlar hedef tespiti yaparken güvenlik kamerasına yakalandı
İLGİLİ HABER
Camiye giren hırsız kekle meyve suyu içip, para kutusunu çaldı Camiye giren hırsız kekle meyve suyu içip, para kutusunu çaldı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.