90 bin liralık araç dakikalar içinde yok oldu

Ertuğrulgazi Mahallesi Arzugül Sokak'ta bir sitede oturan emekli polis Gülşen Karaağaç'ın 26 ACP 725 plakalı ve yaklaşık 90 bin liralık ATV aracı, 22 Eylül tarihinde sabah erken saatlerde dakikalar içinde çalındı. Sitenin bahçesine giren iki şahsın kendi araçlarıymış gibi ATV'yi rahatça götürme anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olayının ardından emekli polis, meslektaşlarına ihbarda bulundu.

Bahadır Turgut - Erhan Can

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