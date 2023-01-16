90 yaşında ilk kez AVM ve sinemaya gitti

Merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sugözü Mahallesi'nde ikamet eden 31 yaşındaki Seda Gündoğan, 2019 seçimlerinde il merkezinin tek kadın muhtarı oldu. Çalışkanlığıyla dikkat çeken genç kadın muhtar, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanıyor. ‘Mahallemde sinema izlemeyen kalmasın' projesini hayata geçiren Gündoğan, daha önce hiç sinema ve AVM'ye gitmeyen kadınlara yönelik etkinlik düzenledi. Etkinlik çerçevesinde 7'den 70'e 40 kadın sinema izlemek için kentte bulunan bir AVM'ye geldi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte hayatında daha önce hiç AVM ve sinemaya gitmeyen 90 yaşındaki Besi Gündoğan'ın köyüne dönmek istemesi ise tebessüm oluşturdu. Kadınlar sinemada vizyonda gişe rekorları kıran ‘Avatar' filmini izleyerek keyifli vakit geçirdi.

“Bu zaman kadar hep köydeydim, ilk kez geldim ve beğenmedim”

AVM ortamını beğenmediğini ancak sinemaya geldiği için heyecanlı olduğunu dile getiren 90 yaşındaki Besi Gündoğan, "Şimdiye kadar hiç gelmemiştim. Bu zaman kadar hep köydeydim, ilk kez geldim ve beğenmedim. Bana göre değil ama sinemaya gideceğim için heyecanlıyım. Torunumu ve beni getirdiği için mutluyum” dedi.

“90 yaşında, hayatında değil sinemaya AVM'ye bile gelmemişti”

Daha önce sinemaya gidemeyen kadınların olduğunu belirten Muhtar Seda Gündoğan, "Bugün mahallemizdeki 40 kadın ile birlikte sinema etkinliği yaptık. Hayatında daha önce hiç sinema ve alışveriş merkezine gelmemiş kadınlarımıza yönelik böyle bir etkinlik düşündüm. Bugün başta nenem olmak üzere ki nenem 90 yaşında hayatında değil sinemaya AVM'ye bile gelmemişti. O da bugün bizimle birlikte geldi. Avatar filmine geldik. Hem kadınlara bir değişiklik olsun hem de mahallemizdeki kadınlarla güzel bir anımız olsun diye böyle bir etkinlik yaptık. Sadece kadınlara yönelik değil ama bir kadın muhtar olarak böyle bir etkinliği yapmak gerçekten çok güzel” diye konuştu.

Etkinliğe katılan kadınlardan Nursel Serhatlıoğlu (63), "Muhtarımızı seviyoruz. Hem candan hem genç hem de kadın bir muhtar olduğu için çok mutluyuz. Biz severek onu başa getirdik. Sağ olsun bugün de bize bir sinema etkinliği yapıyor. Biz de bu etkinliğe severek katılıyoruz. Bu mutlu günde hepimiz beraberiz. Bu etkinliğe ilk defa gidenler de var. Bahçeden, işten dolayı gidemeyenler, dışarıda gezemeyenler vardır, onlar da bu mutlu günde sinemaya ilk defa heyecanla izleyecekler” şeklinde konuştu.

Rıdvan Yeşilırmak - Yakup Sağlam



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