90 yaşındaki Vesile Nine'nin ‘Tayyip Erdoğan' hayali gerçek oldu

8 çocuğu olan ve yıllardır Erdoğan sevgisiyle yaşayan Coşar, yaşadığı evin odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını asmak istedi. Coşar, bu talebini yanında kalan oğluna iletti. Bunun üzerine oğlu tarafından durumun İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'na iletilmesi üzerine istenilen fotoğraf hazırlanarak teslim edildi. Oğlunun getirdiği fotoğrafı odasına astıran Vesile Coşar, Erdoğan'a olan özlemini bu şekilde gidermeye çalışıyor.

Murat Kalkan



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.