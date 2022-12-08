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90 yaşındaki Vesile Nine'nin ‘Tayyip Erdoğan' hayali gerçek oldu

90 yaşındaki Vesile Nine'nin ‘Tayyip Erdoğan' hayali gerçek oldu
90 yaşındaki Vesile Nine'nin ‘Tayyip Erdoğan' hayali gerçek oldu

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Vesile Coşar, hayali olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafına kaymakam sayesinde kavuştu.

8 çocuğu olan ve yıllardır Erdoğan sevgisiyle yaşayan Coşar, yaşadığı evin odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını asmak istedi. Coşar, bu talebini yanında kalan oğluna iletti. Bunun üzerine oğlu tarafından durumun İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'na iletilmesi üzerine istenilen fotoğraf hazırlanarak teslim edildi. Oğlunun getirdiği fotoğrafı odasına astıran Vesile Coşar, Erdoğan'a olan özlemini bu şekilde gidermeye çalışıyor.

Murat Kalkan
 

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