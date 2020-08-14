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90 yaşındaki yaşlı adam 10 gündür kayıp

90 yaşındaki yaşlı adam 10 gündür kayıp
90 yaşındaki yaşlı adam 10 gündür kayıp

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki yaşlı adam yaklaşık 10 gündür aranıyor. Kayıp olarak aranan yaşlı adam bütün aramalara rağmen bir türlü bulunamadı.

Olay, Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 90 yaşındaki Hüseyin Daştan yaşadığı evinden, 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde ayrıldığı belirtildi. Ailesinin haber alamaması üzerine Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. Alzaymır hastası olduğu belirtilen Hüseyin Daştan (90) Jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma, AFAD, AKUT, DAK, İHH ve TRAC ekipleri şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanılmadığını belirterek arama kurtarma çalışmalarını sonlandırdı.

Semih Can Yılmaz
 

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