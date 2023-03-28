90 yıllık gelenek: Çocuklar için iftariyelik tabanca ve kılıç poğaça

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yerkapı Mahallesi'nde fırıncılık yapan Şeref Seymen, dededen kalan 90 yıllık geleneği sürdürüyor. Fırıncı Seymen, hamura şekil vererek tabanca, telefon, testi ve kılıç şeklinde poğaçalar yapıyor. Ramazan ayında üretilen bu oyuncak şeklindeki poğaçalar aileler tarafından oruç tutan çocuklara mükafat olarak alınıyor. Sadece ramazan ayında üretilen bu şekilli poğaçalar çocuklar tarafından çok seviliyor.

Dedesinden kalma 90 yıllık geleneği bu yıl da devam ettirdiğini söyleyen fırıncı Şeref Seymen, “1933 yılından beri dede mesleği olan fırıncılığı devam ettiriyoruz. Dedemizden babamıza, babamızdan da bize kaldı. Bursa'ya has ramazan ayına özel iftariyelikler yapıyoruz. Bunlar oruç tutan çocuklara mükafat olarak veriliyor. Çocukların oyuncağı gibi oluyor. Şu an 4 çeşit yapıyoruz, tabanca, kılıç,telefon ve testi var” şeklinde konuştu.

Abdullah Bozkurt

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