90 yıllık ömrünün 75 yılını mesleğine adadı, şimdi ise mesleğinin yok olmasından korkuyor

Merkez Sur ilçesinde bulunan saraciye ustası 90 yaşındaki Hacı Kemal Gurcum, 75 yıldır sürdürdüğü mesleğinin unutulan meslekler kategorisine girmesinden korkuyor. 15 yaşında adım attığı mesleğinde sabırla üretim yapıyor. Gurcum, ürettiği saraç takımlarını ise Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Diyarbakır'a 1960 yılında geldiğini söyleyen Gurcum, "90 yaşındayım. Hayvan derisinden kemer yapıyorum. Bu mesleği burada benden başka hiç kimse yapmıyor. 15 yaşında babamı ile saraçlık mesleğine başladım. İnek derisinden ayakkabılar, at eyeri ve kemer yapıyorum. 80, 90 yıl önce lastik ayakkabı olmadığı için bizim yaptığımız deri ayakkabıları alırlardı. Şimdi ise yaptığımız ayakkabıları süs için alıp asıyorlar" dedi.

"Çalıştığım masam 60 yıllık, kullandığım makinemi 1960 yılında aldım"

Günde 5,6 adet ayakkabı yaptığını ifade eden Gurcum, "Mesleğimi çok seviyorum ve halen de çalışmaya devam ediyorum. At eyeri yapıyorum ve Türkiye'nin birçok noktasına gönderiyorum. Çalıştığım masam 60 yıllık, kullandığım makinemi 1960 yılında aldım. Tamiratını bile ben yapıyorum. Bazen de tamirci çağırıyorum. Artık eskisi gibi değilim, yaşlandım" diye konuştu.

Hasan Alan - Muhammet Hüseyin İçli

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.