90'ları günümüze taşıyan bakkal

Karesi ilçesi Kızpınar Mahallesi'nde bulunan Ahmet Bakkal, 1974 yılından beri mahalle halkına hizmet vermeye devam ediyor. Eski tip tartısı ile 90'lı yılları hatırlatan bu bakkal günümüz şartlarında müşteri bulmakta sıkıntı çekiyor.

Özellikle süpermarketlerin çoğalmasıyla birlikte müşteri kaybettiğini ifade eden Bakkal Ahmet Baygül, dükkanını işletme sıkıntı çektiğini belirtti. Ahmet Bakkal, diğer marketler gibi kredi kartı ile satış yapmadığını, sadece nakit ve veresiye sistemi ile çalıştığını söyledi. Baygül, “Süpermarketlerin çevremizde çoğalması bizim işlerimizi etkiliyor.

Bu yüzden de satışlarımız kısıtlı. Kızpınar Mahallesi'nde bir Ahmet Bakkal kaldı. Diğer arkadaşlarımız dükkanlarını hep kapattı. Ben de elimden geldiği kadar idare etmeye çalışıyorum. Süpermarketler çoğaldığı için işlerimiz düşmüştü. Ama mahalledeki komşularımız alışverişlerini benden yapıyorlar. Sen de gidersen biz zahmet çekeriz diyorlar.

Dükkanımda bankalar ile anlaşmamız yok, sadece nakit çalışıyoruz. Onun dışında bir de eş, dost ve komşulara veresiye veriyoruz. Veresiye yazdıran çok oluyor. İhtiyacı olanlar aylık olarak yazdırıyor. Onlara da devam ediyoruz. Mahallemizde önceden çocuklar çok fazlaydı. Çocuk oyuncakları falan fazla satıyorduk. Ama şuanda mahallemizde sadece yaşlılar var” dedi.

“İhtiyaç sahibi herkese yardım eder”

Kızpınar Mahallesi sakinlerinden Cengiz Özorak ise Ahmet Bakkal'ın ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “69 yaşındayım, Balıkesir'de herhalde böyle bir bakkal yoktur. Benim bildiğim kadarıyla 50 yıldır bu bakkal dükkanı var. Benim çocukluğumda burası otobüs durağıydı. Otobüs durağında Ahmet ağabeyim mantar satardı. Onunla başladı, şu anda bu dükkanı bu hale getirdi. Burada da ihtiyaç sahibi herkese yardımcı olmaya çalışıyor. Allah ondan razı olsun.”

Umut Sayan



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