90'lık çift korona virüsü yendi

Düziçi ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi'nde yaşayan Mahmut ve Hüsne İslah çifti bir süre önce Covid-19'a yakalandılar. Yaşlı karı kocanın her ikisinde de şeker, astım, kemik erimesi, Alzheimer hastalığı olmasına rağmen hastalığın belirtilerini hafif geçiren yaşlı çift evlerinde tedavi oldular. 10 gün süren karantinanın ardından tekrar test yaptıran Mahmut ve Hüsne İslah çiftinin testleri negatif çıktı. Karantina sürecinde ilaçlarını düzenli kullandıklarını belirten Hüsne İslah, “Bizim için hastalık hafif geçti ama yine de zordu. Öksürük oldu, ateş oldu, kusasım geldi. Ama ilaçlarımızı düzenli kullandık. Allah'a şükür bu hastalığı atlattık” dedi.

Mahmut İslah ise, “Hastalığı atlattık Allah'a şükür. Hiç kolay değil ama zor bir hastalıkmış” diye konuştu.

Selçuk Şavran - Merden İslah

