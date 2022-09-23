90'lık kardeşleri ölüm bile ayıramadı

Hayatlarının büyük bir bölümünü birlikte geçiren ve birbirlerine olan bağlılıkları ile herkesin dikkatini çeken Halim (93), Ömer (92) ve Kemal Saruhan (90) babaları küçük yaşta vefat ettiği için erken yaşta gurbete atıldılar. Önce Türkiye'nin çeşitli illerinde kalaycılık yapan kardeşler, 1964 yılında birlikte Almanya'ya gittiler. Almanya'da 20 yıl kalan kardeşler daha sonra emekli olarak memleketlerine döndüler.

Alzheimer ve yaşlılığa bağlı çeşitli sağlık sorunları ile Of Devlet Hasatanesi'nde tedavi gören 3 kardeş 23 gün içinde aralıklı olarak geçtiğimiz günlerde vefat ettiler. Evleri yan yana olan kardeşlerin mezarları da yan yana olacak şekilde defnedildiler.

Kenan Akyüz

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