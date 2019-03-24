İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

91 yıllık okul alevlere teslim oldu

91 yıllık okul alevlere teslim oldu
91 yıllık okul alevlere teslim oldu

Denizli’nin Çal ilçesinde 1928 yılında eğitime açılan tarihi binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

91 yıllık okul alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye öre, Çal ilçesinde 1928 yılında eğitime açılan Çal Gazi Paşa İlk Mektebi ismi ile bilenen Gazi İlkokulu binasında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevlere teslim olan ve ilçenin her tarafından yandığı gözlenen 91 yıllık tarihi binadaki yangın kontrol altına almak için başlatılan söndürme çalışmaları sürüyor.
Okul 20 yıl önce eğitim ve öğretime kapatılmış, ardından bir süre öğretmenevi olarak kullanıldı. Binada yaklaşık bir ay önce ise dış cephe restorasyonu başlamıştı. 

Okulun Denizli bölgesinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan binalardan biri olması özelliği taşıyordu.  

Bülent Çakır - Osman Başpınar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.