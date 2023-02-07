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92 kişinin yaşadığı Alpargün Apartmanı'nda zamanla yarış

92 kişinin yaşadığı Alpargün Apartmanı'nda zamanla yarış
92 kişinin yaşadığı Alpargün Apartmanı'nda zamanla yarış

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Adana’nın Çukurova ilçesinde 92 kişinin kayıtlı olduğu 14 katlı Alpargün Apartmanı’nda hummalı çalışma sürüyor. Bugün 4 kişinin sağ olarak çıkarıldığı binada bütün ekipler adeta iğneyle kuyu kazarak depremzedelere ulaşmaya çalışıyor. Ekipler “Sesimi duyan var mı?” diyerek un ufak olan binanın tepesinden aşağıya doğru inmeye çalışıyor.

92 kişinin yaşadığı Alpargün Apartmanı’nda zamanla yarış - Tıkla İzle

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde depremde 28 daireli Alpargün Apartmanı yerle bir olmuştu. Sabah 04.17'de Pazarcık merkezli depremde 5 dakika içinde yıkılan binada kayıtlı 92 kişi olduğu, içerideki kişi sayısının 100'ü bulabileceği ifade ediliyor. Şu ana kadar enkazda 19 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bugün de 4 kişinin sağ çıkarıldığı binada umutlar hala sürüyor. Ekipler yukarıdan aşağıya kendilerine boşluk bularak enkaz altındakileri kurtarmak için çalışıyor. Adeta iğneyle kuyu kazarak depremzedelere ulaşmaya çalışan ekipler, “Sesimi duyan var mı?” diyerek insanlara ulaşmaya çalışıyor. AFAD koordinatörlüğünde zaman zaman sessizlik isteyen ekipler, Alpargün Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmalarını gece boyunca sürdürecek.

Refik Fidan

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