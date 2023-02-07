92 kişinin yaşadığı Alpargün Apartmanı'nda zamanla yarış

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde depremde 28 daireli Alpargün Apartmanı yerle bir olmuştu. Sabah 04.17'de Pazarcık merkezli depremde 5 dakika içinde yıkılan binada kayıtlı 92 kişi olduğu, içerideki kişi sayısının 100'ü bulabileceği ifade ediliyor. Şu ana kadar enkazda 19 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bugün de 4 kişinin sağ çıkarıldığı binada umutlar hala sürüyor. Ekipler yukarıdan aşağıya kendilerine boşluk bularak enkaz altındakileri kurtarmak için çalışıyor. Adeta iğneyle kuyu kazarak depremzedelere ulaşmaya çalışan ekipler, “Sesimi duyan var mı?” diyerek insanlara ulaşmaya çalışıyor. AFAD koordinatörlüğünde zaman zaman sessizlik isteyen ekipler, Alpargün Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmalarını gece boyunca sürdürecek.

Refik Fidan

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