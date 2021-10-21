92 yaşındaki Nuriye teyze, Mehmetçikler için elleriyle çorap ördü

İlçenin Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Nuriye Ergen, havaların soğuması ile birlikte görev yapan Mehmetçikler için kendi elleriyle yün çorap ördü.

Durumun, Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine ekipler, Nuriye Ergen'i evinde ziyaret ederek, örmüş olduğu çorapları teslim aldı. Nuriye teyzenin elini öpüp, kendisi ile bir süre sohbet eden Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel, yaşlı kadının isteğinin olup-olmadığını da sorarak, hayır duasını aldı.

Mehmetçiklere, görevlerinde başarılar dileyen Nuriye Ergen, elleriyle ördükleri çorapları teslim ederek, hayırlı vazifeler diledi.

Jandarma Genel Komutanlığı ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Ellerin dert görmesin Nuriye Teyze. Ordu Ulubey ilçesinde ikamet eden Nuriye teyzemizin örmüş olduğu el emeği göz nuru çoraplar, kahraman Mehmetçiklerimize teslim edilmek üzere Ordu İl Jandarma Komutanlığımız tarafından teslim alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Selim Kuşcu

