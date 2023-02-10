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94 saat sonra enkaz altından yürüyerek çıktı

94 saat sonra enkaz altından yürüyerek çıktı
94 saat sonra enkaz altından yürüyerek çıktı

Gaziantep'te herkesin umudunu kestiği anda, verdiği sesle kurtarma ekiplerini harekete geçiren 17 yaşındaki genç 94 sat sonra enkazdan yürüyerek çıkıp yakınları enkaz altında olanlara umut oldu. Enkazdan gelen sesi duyan ekiplerin irtibata geçtiği kişinin isminin Adnan olduğunu söylemesi üzerine günlerdir enkaz yanında nöbet tutan baba dua edip yolun ortasında secdeye kapandı.

Gaziantep Gölgeler Apartmanı'nda depremden 94 saat sonra 17 yaşındaki genç canlı olarak çıkartıldı - Tıkla İzle

6 Şubat tarihinde gece saat 04.17 'de meydana gelen ve 10 ili etkileyip yaklaşık 17 bin kişinin ölümüne sebep olan 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanlardan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesindeki 5 katlı Gölgeler apartmanının yıkılmasının ardından enkaz altında kalanlardan biri olan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut 94 saat sonra enkazdan sağ olarak yürüyerek çıkartıldı. 4 gün boyunca bodrum katta bir alanda masanın da bulunduğu bir bölüm bulan Adnan Muhammed Korkut, burada kurtarılmayı bekledi. Enkazdaki kurtarma çalışmalarını da bulunduğu yerden takip eden, hatta kepçe girdiğinde odanın içinde yer değiştirip kendini korumaya çalışan Adnan Muhammed Korkut, sesini 94 saat sonra duyurdu. AFAD ekipleri duyduğu ses üzerine dinleme yapıp isminin Adnan olduğunu öğrendikleri gençi kurtarmak için insan üstü bir çaba harcadılar. Oğlunun ses verdiğini öğrenen ve günlerdir enkazın başından ayrılmayan baba Mehmet Korkut ise bu müjdeli haberin ardından enkazın önünde secdeye kapanıp dua etti.

Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yeri tespit edilen Adnan, içeri uzatılan kıyafeti alıp enkazdan adeta yürüyerek çıktı. AFAD, polis, sağlık ekipleri ve enkaz başında bekleyen vatandaşların 'Adnan, Adnan' tezahüratları altında enkazdan çıkan genç, ambulansa alındı. Anne Buket Pakize, baba Mehmet Korkut ve kardeşiyle gözyaşları arasında sedyede buluşan Adnan, "İyiyim, kendi tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım. Hayatta durabildim, Rabbimin sayesinde. Sadece sizin gelmenizi bekledim, tek başıma. Siz de geldiniz Allah'a çok şükür. Aşağı da köpeğim de vardı, sesi geliyordu" dedi.

Ambulansa alınan Adnan alkışlar ve tekbir sesleri arasında hastaneye kaldırıldı.

Cafer Eser-Aydın Yorat

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