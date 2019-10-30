94 yaşındaki hastanın safra kesesinden 200 adet taş çıkarıldı

Bilecik'te akut kolesistit hastası Nadide Erişken (94) yapılan tahlil ve ultrason filminin ardından safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından Erişken, Bilecik Devlet Hastanesi Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Süleyman Deniz Kahraman tarafından ameliyat a alındı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat sırasında yaşlı kadının safra kesinden tam tamına 200 adet taş çıkarıldı. Laparoskopik kolesistektomi (safra kesesinin kapalı olarak çıkarılması) ameliyatı yapılan yaşlı kadın eski sağlığına dönerken, 2 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

Cem Kaan Toka

