94 yaşındaki nineden depremzedelere duygulandıran bağış

Kahramanmaraşlı merkezli iki büyük deprem, 11 ilde yıkım ve can kayıplarına neden oldu. Depremlerin ardından bölgeye yardım seferberliği başladı. Tüm Türkiye elinden gelen yardımları deprem bölgesine göndermeye başladı. Depremzedelere yazılan notlar, çocukların kumbaralarını göndermesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Bir duygulandıran davranış da Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Gülsüm Işık'tan geldi. Işık, 6 yıl önce vefat eden kardeşinden kendine kalan 45 bin TL'yi depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD'a bağışladı.

"Ciğerim acıdı"

Depremlerle ciğerinin yandığını belirten Gülsüm Işık, "Bize tarladan kalan miras parasıyla yemek verecektim, deprem olunca ciğerim acıdı. Bu parayı oraya bağışlamak istedim. Çocuklarım geldi, bu bağışın olabileceğini söylediler" dedi.

Kağan Onaran

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