95 yaşında on sekizinci kitabını yazdı

İstanbul'da, 2'nci Noter Vekili ve Baş Katibi olarak 40 yıl çalıştığını anlatan Pakize Başaran, yazarlık hayatına 73 yıl önce şiirle başladığını belirtti. Yazdığı "Daha ne olsun" isimli kitabı hakkında bilgi veren Başaran, "Bu kitabımda geçmişten bu güne şiirlerim var, kitabın içinde düz yazılar var. Ünlü yazarların benim için yazdıkları şiirler var, çok ünlü yazar Asım Adsoy'un bana yazdığı şiir var, mektubu var. Sevgili. Polislerimizin mektupları var, polisler için yazdığım şiirler var. Var da var. Var da var, daha ne olsun. 1940 yılından bu yana yazıyorum. Ben 40 sene İstanbul 2. Noter Vekili ve Başkatipliği yaptım O zamanlar gençtim ve şiir yazmaya merakım vardı. O zaman noterdeki arkadaşlara Akustik şiirler yazıyordum. Bir gün o dönemin gazeteci yazarlarından Tarık Mümtaz Göztepe notere geldi. Şiirlerinden birisini ona okudum. Kendisi bana şiiri bırakıp hikaye yazmamı söyledi ve tamam dedim. Hikaye yazmaya başladım. "Pencereden kar geliyor aman Alim gubet bana zor geliyor" filmi benim yazdığım hikayeden esinlenerek yapılmıştır. Yazmış. Olduğum " Unutma beni" isimli şiirim de rahmetli Cem Karaca tarafından bestelendi. Yazmayı seviyorum " şeklinde konuştu. Kitabın editörü Gazeteci - Yazar Önder Balıkçı 'da" Pakize Başaran ile 25 yıldır tanışıyoruz. Pakize hanım son kitabını yazmaya karar verdiğinde kendisi ile görüştük. Benden "Daha ne olsun" isimli kitabının editörlüğünü yapmamı istedi. Bende zevkle yaparım dedim. Bu kitabın editörlüğünü yaptım. Bu kitapta Pakize hanımın şiirleri var, düz yazıları var, özlü sözleri var. Pakize hanım çok üretken bir yazar. Ben Pakize hanımı yalnızca Bandırma' nın değil, Türkiye'nin gururu olarak görüyor ve kendisini kutluyorum "diye konuştu.

Ömer Turan

