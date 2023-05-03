95 yaşındaki Latife ninenin tek isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek

Aslen Diyarbakırlı olan ancak Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde kızı ve torunuyla birlikte yaşamını sürdüren Latife Bilek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ayrı bir sevgi besliyor. Erdoğan'ın fotoğrafını yanı başından hiç ayırmayan Latife nine, en kısa sürede onu görmek istiyor. Ölmeden son bir isteğinin Erdoğan'ı görmek olduğunu dile getiren Latife nine, onu oğlu kadar sevdiğini belirterek, “Ben 95 yaşındayım. Bu ülkeyi yöneten bütün cumhurbaşkanlarını ve başbakanları gördüm. En çok çalışan Erdoğan. O yüzden onu çok seviyorum” diye konuştu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya



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