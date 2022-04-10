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95'lik milli atlet, adına düzenlenen yarı maratonda koştu

95'lik milli atlet, adına düzenlenen yarı maratonda koştu
95'lik milli atlet, adına düzenlenen yarı maratonda koştu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Ulusal Safder Kartoğlu Yarı Maratonu renkli görüntülere sahne oldu. Adına düzenlenen maratonda koşan 95 yaşındaki Safder Kartoğlu ise sporun önemine vurgu yaptı.

95'lik milli atlet, adına düzenlenen yarı maratonda koştu - Tıkla İzle

Devrek Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen “1.Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu" üç kategoride başladı. Ülke genelinden 600 sporcunun katıldığı, 21 kilometre uzunluğundaki yarı maraton, 10 kilometrelik koşu ve 3 kilometrelik halk koşusu olarak başladı. Koşu öncesi bir konuşma yapan Milli Atlet Safder Kartoğlu, tüm atletlere adına düzenlenen yarı maratona katılımları nedeniyle teşekkür etti.

Üç kategoride yapılan “1.Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu”na 10 kilometre uzunluğundaki koşuya 200, 21 Kilometrelik Yarı Maraton'a 150 ve 3 kilometrelik Halk Koşusuna da 250 koşucu katıldı. Törende konuşan Safder Kartoğlu, "Yarı Maratonu sonuçlandı. Çok güzel bir yarış oldu. Bu yarışı her yıl yenilemek bizim görevimiz olacak. Sporcularımızı başarılarından ötürü kutluyorum" diye konuştu.

Safder Kartoğlu, yarı maraton birincisi Ömer Alkanoğlu'nu tebrik etti. Yarışmada dereceye girenler madalya ile ödüllendirildi.

Gülcan Çolak - Onur Altındağ
 

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