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9/8'lik moral konserine dayanamadılar, sokağa inip sosyal mesafeli çiftetelli oynadılar

9/8'lik moral konserine dayanamadılar, sokağa inip sosyal mesafeli çiftetelli oynadılar
9/8'lik moral konserine dayanamadılar, sokağa inip sosyal mesafeli çiftetelli oynadılar

Edirne’de korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek için düzenlenen sokak konserinde Trakya müziklerinin ritmine dayanamayan vatandaşlar sokağa çıkıp sosyal mesafe kuralına uyarak çiftetelli oynadı. Daha sonra vatandaşlar polisin uyarısıyla evlerine dağıldı.

Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Türk Sanat Müziği Sanatçısı Enver Camcıoğlu, caddenin kenarına kurduğu ses sistemiyle, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek için sokak konseri düzenledi. Zaman zaman Türk sanat müzikleri seslendiren Camcıoğlu'na birçok vatandaş camlarından ve balkonlarından eşlik ederek destek verdi.

Müziğin ritmine dayanamayınca maskeleri takıp sokağa çıkıp, çiftetelli oynadılar

Camcıoğlu ilerleyen dakikalarda Trakya müzikleri de seslendirince kendini müziğin ritmine kaptıran vatandaşlar, ellerinde eldivenleri ve ağızlarında maskeleriyle sokağa çıkıp çiftetelli oynamaya başladı. Renkli görüntülerin oluştuğu sokakta sanatçı Camcıoğlu vatandaşlara sürekli sosyal mesafeye uymaları hususunda uyarılarda bulundu. Kendini müziğin ritmine kaptıran çok sayıda vatandaş da balkonlarından eşlik etti.

Polis ekiplerini alkışla karşıladılar, uyarıların ardından evlere dağıldılar

Şikayet üzerine caddeye gelen polis ekipleri vatandaşlar tarafından alkışla karşılandı. Polis ekipleri vatandaşlara “Hep beraber güzel günlere yaklaşıyoruz. Korona virüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim" diyerek anons yapmasının ardından vatandaşlar evlerine dağıldı.

Şener Urfa
 

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